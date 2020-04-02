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02.04.2020 - 11:56 | | DHA

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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