Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek kimdir? Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Halil İbrahim Zeybek kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek kimdir, kaç yaşında?

PROF. DR. HALİL İBRAHİM ZEYBEK KİMDİR?

1967 yılında Turhal’da (Tokat) doğan Zeybek, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1988 yılında tamamladı. 1988-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli liselerde Coğrafya öğretmenliği yaptı. 1992-1994 yılları arasında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1994 yılında başladığı Doktora öğrenimini yine aynı enstitüde 1998 yılında tamamladı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Zeybek, 2005 yılında “Fiziki Coğrafya” alanında Doçent oldu. 2010 yılında OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde Prof. olarak atandı. Asıl uzmanlık alanı Jeomorfoloji olup, başlıca araştırma konularını Karst Jeomorfolojisi, Kıyı Jeomorfolojisi, Strüktüral Jeomorfoloji, Mağaralar, Göller, Doğal Afetler, Doğal Turistik Çekicilikler oluşturur. 18 Uluslararası, 43 Ulusal yayının dışında 4 kitap ve 9 kitap bölümü olmak üzere 74 bilimsel yayın gerçekleştirmiştir.

Görev yaptığı bölümde Anabilim Dalı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri yapan Zeybek, 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı’nı yürüttü.