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31.10.2020 - 22:42 |

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bina deprem yokmuş gibi yapılmış

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan binalara ilişkin CNN TÜRK Masası'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bina deprem yokmuş gibi yapılmış

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Bina deprem yokmuş gibi yapılmış. Bina bu hale gelince, yani kat kat kağıt gibi bu hale geliyorsa taşıyıcı elemanların iş yapmadığını anlıyorsunuz. Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz, isteseniz böyle yıkamazsınız. Ancak bombalayarak bu hale getirirsiniz.

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bina deprem yokmuş gibi yapılmış

Bu bina oranın şartlarına göre tasarlansaydı zaten o zemin etkileri dikkate alınmış olacaktı. Depremde şiddet bölgeden bölgeye değişir büyüklük bir tanedir.

Çok fazla hata var, hangi birine ne kadar ceza verilir bilinmez. Büyük resmin içine koyarsanız deprem bölgesinde yapılması gereken bir binanın şartlarını sağlamıyor. Burada bir aldırmazlık, bilgisizlik var.

Sadece bu bölgeye ait değil. Bu bölgede sık sık bu depremler yaşanıyor. Menderes Vadisi zaten bu kapasiteye sahip. Eğer bu depremin merkezi İzmir'in içinde olsaydı daha felaket olurdu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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