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14.08.2020 - 09:33 |

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı. 16 üniversite rektör ataması yapıldı. Buna göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı. Peki, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? İşte Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın özgeçmişi...

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı? Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı biyografisi

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı kimdir? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı biyografisi...

PROF. DR. HAMDULLAH ÇUVALCI KİMDİR?

Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina , Türkiye 1986 - 1989
Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina , Türkiye 1982 - 1986
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye 1982 - 1986

Karısını öldürmek için hapisten kaçan şahıs yakalandıÇeşitli suçlardan 22 yıl hapis cezası bulunan Ecevit Kıymaz, kızı Kader’e “Anneni öldüreceğim” deyip Sincan Açık Cezaevi’nden firar etti. Katilden hızlı hareket ederek ortak operasyonla Kıymaz’ı yakalayan Yozgat ile Ankara polisleri bir kadını ölümden kurtardı. Kıymaz’ın üzerinde eski eşinin oturduğu evinin adresinin yazılı olduğu not çıktı.
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