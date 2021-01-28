Prof. Dr. Metin Tolan kimdir, kaç yaşında? Göttingen Üniversitesi Rektörü seçilen Metin Tolan nereli, eğitimi nedir?

Prof. Dr. Metin Tolan'ın hayatı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan'ın Göttingen Üniversitesi rektörü olmasındna sonra yaşamı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki Metin Tolan kimdir?

METİN TOLAN KİMDİR?

Metin Tolan, 1965’te doğdu. Babası Türk, annesi Alman olan Tolan, Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde dünyaya geldi.

Metin Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı. 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.