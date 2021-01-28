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28.01.2021 - 12:23 |

Prof. Dr. Metin Tolan kimdir, kaç yaşında? Göttingen Üniversitesi Rektörü seçilen Metin Tolan nereli, eğitimi nedir?

Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi. Oy birliği ile Göttingen Üniversitesi rektörü seçilen Metin Tolan'ın yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Metin Tolan kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Prof. Dr. Metin Tolan kimdir, kaç yaşında? Göttingen Üniversitesi Rektörü seçilen Metin Tolan nereli, eğitimi nedir?

Prof. Dr. Metin Tolan'ın hayatı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan'ın Göttingen Üniversitesi rektörü olmasındna sonra yaşamı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki Metin Tolan kimdir?

METİN TOLAN KİMDİR?

Metin Tolan, 1965’te doğdu. Babası Türk, annesi Alman olan Tolan, Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde dünyaya geldi.

Metin Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı. 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.

    Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
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