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04.04.2020 - 12:43 |

Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında? Oğuz Özyaral corona virüse mi yakalandı?

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, corona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Özyaral'ın sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın yaşamı ise ise merak konusu oldu. Peki Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında?

Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında? Oğuz Özyaral corona virüse mi yakalandı?

Corona virüs ile ilgili haberler arka arkaya geliyor. Corona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Peki Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında?

ÖZYARAL'IN TWİTTER HESABINDAN ŞU PAYLAŞIM YAPILDI:

 

"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz."

PROF.DR. OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğdu. doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde gerçekleştirdi.. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.

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