Prof. Dr. Ovalı’dan aşı açıklaması: Hayvan deneyi aşamasına geldi

Doğası gereği az miktarda üretilebilen inaktif aşının özellikle sağlık çalışanları, ileri yaş ve risk grupları üzerinde kullanılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ovalı, aşının Ağustos ayında ruhsatlandırılmasının yapılmasının planlandığını belirtti. İnaktif virüs aşının klinik aşamasının başarıyla sonuçlandığını ve bugün hayvanlar üzerinde deneylerinin başlanacağını söyleyen Prof. Dr. Ovalı şu açıklamayı yaptı:

“İki ayrı aşı formülasyonu bitti ve ön testlerden geçti. Cuma günü hayvanlar üzerinde deneyler başlayacak. Bütün hızımızla aşıyı en kısa sürede yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar önleyici koruyucu aşılar. Çiçek aşısını üreten yüz yıllık bir teknoloji. Bu yüzden de güvenli. Salgın zamanlarının hayat kurtarıcısı. Ama büyük toplumları bununla aşılayamazsın çünkü büyük miktarda üretmek çok risklidir. Bu aşı özellikle kritik insanları yani yaşlıları, risk altındaki grupları ve tabii sağlık personelini korur. Birinci basamakta savaşı kazanmanızı sağlar. Ardından rekombinant (sentetik aşı) aşı gelir. Rekombinant aşıya gelene kadar, bu aşı toplumu korumak üzere dizayn edildi. İki ayrı aşı modeliyle bu aşamaya geldik. Hayvan deneylerinden sonra bir aksilik olmazsa insan deneylerine geçeceğiz. Hedefimiz ağustosta ilacı ruhsatlandırmak.”