Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran haber: Corona virüs aşısı için test aşaması tamamlandı

Prof. Dr. Ovalı, Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı'nda mart ayının ortasında ekibiyle başlattığı çalışmalarda geldikleri aşamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için dünyada çok sayıda merkezde çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Ovalı, kendilerinin de TÜBİTAK'ın destek verdiği Kovid-19 inaktif virüs aşısı çalışmalarında üretimi tamamlayarak hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldiklerini duyurdu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 inaktif virüs aşısının, preklinik invitro test aşaması tamamlanmış olup, 24 Nisan'da hayvan üzerinde deneylere başlanacaktır. Hayvan deneylerinden sonra faz-1 çalışmaları başlıyor. Gönüllülerde 3 hafta süren yan etki ve antikor oluşturma açılarından değerlendirme yapılıyor. Sonrasında daha geniş bir popülasyonda aşı çalışmaları devam ediyor, yeterli güvenlik ve etkinlik elde edildikten sonra yine çalışma daha da genişletilebiliyor. İdeal koşullarda tüm bunlar, ortalama 3 ayda sonuçlanabilir. Tüm bu aşamalar, Sağlık Bakanlığının onay süreciyle gerçekleşiyor. Peki, başarılı olunamazsa? Pek çok bilimsel araştırmanın başına geldiği gibi hayvan deneylerinde ya da sonrasında istenmeyen bir etki ile karşılaşabiliriz. Bu durumda laboratuvara girer, yine çalışırız."

Diğer çalışmalar

Kovid-19 tedavisinde "Mezenkimal Kök Hücrenin Etkinliği" çalışmasının Sağlık Bakanlığına sunulduğunu belirten Ovalı, "KOVID-19 hastalığının tedavisinde mezenkimal kök hücre uygulaması yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı tedavi rehberinde de yer almaktadır. Bu ek tedavi şekli konusundaki klinik gözlemlerimize göre; uygun endikasyonla (ileri hastalık, entübe hasta) kök hücre uygulanan 7 hastada iyi sonuçlar elde ettik. Sağlık Bakanlığına yapılmış başvurumuz onaylandığı takdirde kontrol grubuyla beraber bilimsel bir veriye ulaşmak için klinik çalışmayı başlatacağız." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tedavide kullanılan immün plazmanın kan grubu uyumu sorunu oluşmayacak şekilde hazırlanmasının laboratuvarlarında en uygun şartlarda gerçekleştirildiğini anlattı.

Kovid-19 spesifik T-lenfositlerin üretiminin tamamlanarak TÜSEB'e destek başvurusu yapıldığını, Sağlık Bakanlığına da klinik araştırma için başvurulacağını belirten Ovalı, klinik çalışmaların Kovid1-9 tedavisinde Dornaz Alfa'nın denenmeye devam edilmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.