Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Prof. Dr. Azrak’ın vefat haberi, İstanbul Üniversitesi’nin Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Prof. Dr. Azrak’ın eşi Lora Azrak da bir hafta önce koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Türkiye’nin en yetkin idare hukukçularından olan Prof. Dr. Azrak’ı öğrencileri Milliyet’e anlattı:

‘İlkeli duruşuyla örnekti’

- Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi): “1986 yılında Ankara Siyasal’ı bitirip İstanbul Siyasal’da yüksek lisansa başladığımda elinden düşmeyen piposu ve etkileyici ses tonuyla hemen dikkatleri üzerine çekerdi. Ancak daha önemlisi ilkeli ve kendinden emin duruşu, ilkelerinden taviz vermeyen tutumu, eleştiriden geri durmayan akademik yaklaşımı, ders anlatırken konusuna hakimiyeti ile hepimizde hayranlık uyandırırdı. İyi bir akademisyen, iyi bir hoca ve iyi bir idareciydi.”

‘İnancını hiç yitirmedi’

- Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi): “1981-1985 dönemi İÜ SBF’de öğrencisiydim. Ülkü Hoca hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine derinden bağlıydı. İdarenin her türlü eylem ve işleminin sadece kanunlara değil hukuka da uygun olması gerektiğini ısrarla vurgulardı. 12 Eylül günlerinde bile hukuka olan inancını hiç yitirmedi.”

‘Mücadeleden sapmadı’

- Doç. Dr. Ümit Akçay (Ekonomist): “Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak hocamızdan 1997 yılında idare hukuku dersi alma şansım olmuştu. Ancak sadece dersini aldığımız bir hoca olarak değil SBF’nin dekanı olarak da hepimizin üzerinde çok emeği var. En zor günlerde dahi demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinden hiç sapmadı, öğrencilerinin hep yanında oldu. Ondan çok şey öğrendik.”

‘Hep öğrenciden yanaydı’

- Dr. Güven Gürkan Öztan (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi): “Ali Ülkü hoca Türkiye’nin en önemli idare hukukçularından biriydi. Demokratik bir ülke idealinden hiç vazgeçmedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kuran kadronun içinde yer alarak İÜ SBF ekolünün oluşmasına doğrudan katkı sundu. Dekanlığı ve hocalığı esnasında öğrenciden yana tavrı ile birçok akademisyene örnek oldu. Yolu Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden geçen herkesin hocaya minnet borcu vardır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”

İÜ SBF’nin kurucularından

Prof. Dr. Ülkü Azrak, 1933 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi’nin ardından 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Azrak, aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak göreve başladı. Azrak, 1979 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kuran isimler arasında yer aldı. Azrak, 1982 yılında profesör oldu ve 1995-1998 yılları arasında fakültenin dekanlığını yaptı. 1998-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüten Azrak, 1999 yılında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü hem Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı hem de Senato üyeliği görevlerinden dönemin İÜ Rektörü Kemal Alemdaroğlu’na tepki göstererek istifa etti. 2000 yılında emekli olup Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaya başladı. 2009 yılında buradan ayrılıp tekrar İstanbul Üniversitesi’ne dönen Ülkü Azrak, 2001-2005 yıllarında YÖK üyeliği görevinde bulundu.