Prof. Dr. Yavuz Ünal kimdir? 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal biyografisi

Prof. Dr. Yavuz Ünal kimdir? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın biyografisi...Prof. Dr. Yavuz Ünal kimdir? Ataması gerçekleşen 16 rektörden biri olan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın biyografisi...

PROF. DR. YAVUZ ÜNAL KİMDİR?

1963 yılında Ordu Fatsa'da doğdu.

İlk ve ortaokulu Ilıca kasabasında liseyi Fatsa İmam Hatip lisesinde okudu. 1983 yılında O.M.Ü İlahiyat Fakültesi'den 1988 yılında mezun oldu.

1990 yılında OMÜ İlahiyet Fakültesi'nde Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında 'Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları' adlı teziyle Yüksek lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997'de 'Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü' adlı teziyle bitirdi.

1998 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına YRD. DOÇ. olarak atandı. 2002 yılında Doçen, 2008 yılında da Profesör oldu.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988

Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993

Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997

Yrd. Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997

Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 / 2002

Profesörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008