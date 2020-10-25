Protez gözle kendine güveni yenilendi

Gözüne 10 yaşındayken taş darbesi aldığını ve görme kaybı yaşadığını anlatan Canbaz, “20 yaşında geçirdiğim trafik kazasında aynı gözüme yeniden darbe aldım ve zaman içerisinde görme kaybım ilerledi. 55 yaşıma geldiğimde yüzde 3 görebiliyordum. Yüksek göz tansiyonu ve glokom nedeniyle bu süreçte iki kez ameliyat oldum ama hiçbir fayda görmedim. Ağrılarımın devam ettiği o süreçte doktorlarım bana gözün alınıp yerine protez yapılmasını önerdi. Dört farklı özel hastane gezdim ama bir türlü ikna olamadım. En son bir arkadaşımın tavsiyesiyle Doç. Dr. Barış Yeniad’ın kapısını çaldım. Ameliyat sonrasında tüm ağrılarım bitti, gözümün protez olduğu belli olmadığı için kaygılarım geçti. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” diye anlattı.



‘Kişiye özel olmalı’



Bu tür operasyonlarda hastanın psikolojik olarak ameliyat olmaya hazır olmalarının önemini vurgulayan Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yeniad, “Bu ameliyat işlev görmese de bir organın kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle hastanın psikolojik olarak buna hazır olması çok önemliydi. Yarım saat süren bir operasyonla gözü tamamen almadık ama içi boşaltıldı ve implant konuldu. Dış protezin yapılması süresince sadece göz damlası kullandık. Bir ayda ise yeni protezi yapıldı. Bu ameliyatı düşünen hastalara önerim, ameliyat sonrası yapılan dış protezin mutlaka ehil ellerde yapılması için araştırma yapmaları. Protezin kişiye özel yapılması görünüm açısından çok önemli. Hazır olarak satılan protezlerden uzak durulması gerekiyor” diye konuştu.



Yaşam kalitesi attı



Bu tür operasyonları görme yetisini farklı nedenlerle kaybetmiş ve gözün görüntüsünden rahatsız hastalar için önerdiğini söyleyen Dr. Yeniad, “Bunun yanında görme yetisini kaybetmiş ve küçülmeye gitmiş gözler, ağrı, batma, sulanma ve ışığa duyarlılık yapabilmekte. Bu durumlarda da hastanın konforunu ve yaşam kalitesini artırmak amacı ile de yapılabilir. Görmeyen bir gözün yerine protez göz yapılması fikri, nedeni ne olursa olsun, hastalar için duygusal olarak zor. Ama çok iyi bir cerrahi ve birinci sınıf bir protez işçiliğiyle hastaların çoğunda yüz güldürücü sonuçlar alınmakta” dedi.