Provokasyona büyük tepki

İzmir’de merkezi ezan sistemine girilerek İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) marşı çalınması büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Önceki gün saat 17.00 sıralarında bazı camilerin minarelerinden müzik yayını yapıldı. Bu duruma şaşıran vatandaşlar, cep telefonları ile o anları kaydetti. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Müftülük: Sabotaj

İzmir Müftülüğü’nden yapılan açıklamada “Bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi. Müftülük “20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün (dün) Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir” açıklamasında bulundu. İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan da “Ramazan ayında bizim kutsallarımıza, dini değerlerimize bu kadar saygısızlık yapılmasını anlamış değiliz. İzmir’deki her kesim, tabiri caizse dindar olmayan insanlarımız, gayrimüslim vatandaşlarımız bize telefon açıp üzüntülerini dile getirdiler. Birkaç kişinin yaptığı bu densizliği bütün İzmir’e mal etmenin yanlış olacağını düşünüyorum” dedi.

1 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi. Başsavcılık, soruşturma kapsamında Banu Ö. isimli bir kadının gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Banu Ö, Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi kapsamında ‘Dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alınmıştır” ifadesine yer verildi. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Frekansına korsan yolla girilerek müzik yayını yapılan Hisar Camii’nde, müezzinin ezan okuduğu odada sinyal kesici ‘jammer’ bulunmasına rağmen frekansa giriş yapıldığı belirlendi.

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bir hadise ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

SİYASİLER LANETLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İzmir’de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşehrilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir.

‘Oyuna gelmeyelim’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde, halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Mübarek Ramazan ayında camilerin sistemine girerek, provokatörlerce dini içerik dışında yayın çalınması bir Müslüman olarak beni ve arkadaşlarımı çok üzmüştür. Adli mercilerce olayın faillerinin derhal tespit edilmesi gerekmektedir. Yücel, “Bazı paylaşımlarda adı geçen Banu Özdemir’in partimizde aktif bir görevi yoktur. İnanç ve dini değerlere yapılan her yanlışın karşısında her şeyden ve herkesten önce CHP vardır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Bunu asla kabul etmiyorum, reddediyorum. İzmir Müftüsü, o camilerin yöneticileri ile alakalı devletimizin soruşturma açması lazım. İnsanların inançlarıyla bu şekilde oynamak, bu ülkede bir provokasyon çağrısıdır. Bu provokasyona Türk milletinin gelmeyeceğini düşünüyorum.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: “Kutsal olan ibadethanelerin asla bu anlamda küstahça uygulamaların yapılmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim... İnançlarımıza herkesin saygı göstermek gibi bir mecburiyeti vardır.”