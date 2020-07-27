Proxy Nedir, Ne İşe Yarar? Proxy Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Proxy nedir?



Basit tabiriyle bir siteye bağlanmak için başka bir kanaldan geçmeye yarayan bir araçtır. Türkçe karşılığı ise vekil sunucudur. Proxy nedir ile başlayan yazımızın devamında proxy ayarları kısmına da değineceğiz. Esasında Proxy 10 seneyi aşkın süredir hayatımızda olan fakat son 5 sene içerisinde popülerliğini artırmış bir kavramdır.

Normalde bir siteye bağlanırken, kişinin internet sağlayıcısının sunucusu kullanılarak bağlantı sağlanır. Fakat Proxy, adından da anlaşılacağı gibi vekil sunucu görevini yaparak, araya farklı bir bağlantı koyulmasını sağlar. Bu sayede bağlanılmak istenen internet sitesi sizin kendi orijinal sunucunuzun IP’sini değil, Proxy tarafından sunulan üçüncü IP’yi algılar. Bu da Proxy’nin en çok kullanılma amacı olan yasaklı sitelere girme amacına hizmet eder. Fakat Proxy, yalnızca yasaklı sitelere girmek için kullanılan bir araç değildir. Aynı zamanda güvenli ve hızlı bağlantı içinde kullanılabilir. Orijinal internet sunucusunun yetersiz kaldığı yerlerde daha hızlı ve güvenli bağlantı için Proxy kullanımı şirketler arasında da yaygındır. Proxy kullanmak bir nevi size verilen internet sunucusunun daha iyi ve kaliteli olduğu düşünülen, özgür bir platformdan internete bağlanmanızı sağlar.

Proxy ayarları genel olarak manuel bir şekilde yapılır. Hem bağımsız kişiler tarafından hem de şirketler tarafından Proxy kodları üretilerek internet üzerinde kullanıma açılır. Proxy kullanımı, illegal bir durum değildir ve daha önce de belirttiğimiz gibi sadece internette yasaklı olan sitelere girmek için kullanılmaz. Bu nedenle internet üzerinden bağlantı yaparken, Proxy kullanmaktan çekinmeye gerek yoktur. İnternet üzerinde yapılacak ufak bir araştırmayla, kaliteli düzgün çalışan Proxy kodları bulmak oldukça kolaydır. Proxy ayarları, internete bağlandığınız aracı programın kendi içindeki ayarlar kısmından değiştirilebilir. Her internet sağlayıcı, programın basit bir şekilde Proxy Ayarları kısmına ulaşmak mümkündür. Ülkemizde en çok kullanılan üç ana programdan bahsedecek olursak, şu şekildedir.

Google Chrome Proxy Ayarları



Google Chrome için en sağlıklı Proxy yöntemi bir uzantı yoluyla edinmektir. Proxy uzantılarını ise internette yapacağınız ufak bir arama ile rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer el ile girmek istiyorsanız “ayarlar” kısmından “gelişmiş” sekmesine tıklamanız, “Proxy ayarlarını aç” kısmına tıkladıktan sonra “yerel ağ için Proxy kullan” sekmesine girmeniz, Proxy adresini buraya yazmanız gerekmektedir. Bu adımları uyguladıktan sonra rahatlıkla Proxy üzerinden internete bağlanabilirsiniz.

Mozilla Firefox Proxy Ayarları



Bu tarayıcı için Proxy ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, şu adımları izlemeniz gerekir: Araçlar – Seçenekler – Gelişmiş – Ağ – Ayarlar. Bu adımları sırasıyla izledikten sonra karşınıza çıkan pencereden yine Google Chrome’da olduğu gibi Proxy ayarlarını girmeniz gerekmektedir.

Internet Explorer Proxy Ayarları



Internet Explorer için izlemeniz gereken yol ise şöyledir: Araçlar – İnternet Seçenekleri – Bağlantılar – Yerel Ağ Ayarları – Yerel Ağınız İçin Bir Proxy Sunucu Kullanın. Bu adımları izleyip kutucuğu işaretledikten sonra Proxy adresinizi, orada görülen boş kısıma yazmanız yeterli olacaktır.