27.03.2020 - 07:00 |
Psikolojik Danışmanlık Hattı açıldı
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan İstanbulluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” haftanın 7 günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet verecek. Hattı arayan vatandaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.