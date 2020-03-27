Psikolojik Danışmanlık Hattı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” haftanın 7 günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet verecek. Hattı arayan vatandaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler.