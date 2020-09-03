Ptt Kargo Takip (Kargom Nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

PTT hem yurt içi hem de yurt dışı gönderilmiş olan posta, mektup, telgraf gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bir kurumdur. Yapılan işlemlerin içerisinde kargo hizmetleri de bulunmaktadır. Bu anlamda ptt kargo takip işlemleri için pek çok alternatif bulunmaktadır.

PTT Kargo Takip (kargom nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

PTT kargo ile gönderilen veya alıcısı olduğunuz kargoların ulaşım bilgileri veya ne zaman teslim edileceğini kargonuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede kargonuz yola çıktıysa hangi şubede olduğu veya hangi aşamada olduğu, kargonun alıcısına teslim edilip edilmediği öğrenilmiş olur.

PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.

Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkündür. PTT'nin kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde kargolarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bunun için PTT'nin kargo sorgulama ekranına giriş yapılmaktadır. Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.

Kullanıcılar tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek sorgulatma hakları bulunmaktadır. Ayrıca barkod numaraları toplamda 13 hanelidir. Girilen kodların 13 hane olarak doğru bir şekilde girildiğinden emin olunması gerekir.