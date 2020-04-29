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29.04.2020 - 16:34 | | DHA

PTT kuyruğuna polisten salgın anonsu!

İstanbul Sultangazi'de PTT ve banka şubeleri önünde corona virüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PTT şubeleri ve bankalar önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşları 'sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

PTT kuyruğuna polisten salgın anonsu!

Ekip aracından yapılan, "Kıymetli vatandaşlarımız, corona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya, tedbirlere uymaya hep birlikte uymaya devam edelim" anonsuyla da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı.

 

 

 

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