PTT kuyruğuna polisten salgın anonsu!

Ekip aracından yapılan, "Kıymetli vatandaşlarımız, corona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya, tedbirlere uymaya hep birlikte uymaya devam edelim" anonsuyla da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı.