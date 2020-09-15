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15.09.2020 - 17:09 | | DHA

PTT memuru 60 kişinin 3 milyon lirasını zimmetine geçirip ortadan kayboldu!

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı C.K. (53), 60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirip, ortadan kayboldu. Polis, C.A.'yı arıyor.

PTT memuru 60 kişinin 3 milyon lirasını zimmetine geçirip ortadan kayboldu!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde yaşanan zimmet olayı, geçen hafta ortaya çıktı. İddiaya göre, 20 yıllık gişe memuru C.K., maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti. 11 Eylül Cuma günü havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı. Ardından da ortadan kayboldu.

Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontroller sonunda C.K.'nin 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

C.K.'nin, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği kredi tutarlarını sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı. Zanlının bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, polis adresinde bulunamayan C.K.'nin yakalanması için harekete geçti.  Adli ve idari soruşturma sürerken, zimmete geçirilen miktar ile şikayetçi sayısının artabileceği bildirildi.

 

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