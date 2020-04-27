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27.04.2020 - 12:21 | | İHA

PTT önünde metrelerce kuyruk!

İstanbul Avcılar’da e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için PTT'ye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafeye uyulmasını sağlamak amacıyla polis gün boyu devriye dolaştı.

PTT önünde metrelerce kuyruk!

Avcılar'da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi'ne dönen, neredeyse Merkez Camii'ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu.

Polis, 'Sosyal mesafe devriyesi' görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.

 

 

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