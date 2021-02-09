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09.02.2021 - 12:02 | | DHA

PTT şubesi önünde uzun kuyruk! Sosyal mesafe unutuldu

Adıyaman’da işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarıda bulundu.

PTT şubesi önünde uzun kuyruk! Sosyal mesafe unutuldu

Besni'de çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu.

Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.

 

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