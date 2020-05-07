PTT şubesi önündeki kuyruk 500 metrelik kuyruk!

Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki PTT Çınar Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Sosyal mesafeye uyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, PTT önünden başlayarak Horoz heykelinin bulunduğu Delikliçınar Meydanı'na kadar uzayarak yaklaşık 500 metreyi buldu. Sabah erken saatlerde geldiklerini söyleyen vatandaşlar 3-4 saat beklediklerini, sıranın yavaş ilerlediğini kaydetti.

Yurt dışına para göndermek için sıraya girdiğini söyleyen Bülent Abramak, "Saat 08.00'de geldim ve sıraya girdim. Yurt dışına para göndereceğim. Öğle olmak üzere 4 saattir bekliyorum. Kuyruğun sonunu göremiyoruz" dedi.

4 saattir kuyrukta ayakta beklediğini ifade eden Hüseyin Yaka ise, 'Erken gidersem kimse olmaz' diyerek, saat 08.00 geldim. Ancak sıra bir türlü bitmedi. 4 saattir bekliyorum. Sadece e-devlet şifresi alacağım. Sabahtan beri ayakta bekliyorum" diye konuştu.