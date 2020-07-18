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18.07.2020 - 18:20 | | AA

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin işlemleri sürüyor

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

 Zanlı, buradaki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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