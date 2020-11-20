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20.11.2020 - 17:49 | | DHA

PYD/YPG'nin 'istihbarat birimi'nden terörist, Ankara'da yakalandı

Suriye'de PYD/YPG'nin sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı belirlenen terörist K.A. (28), Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

PYD/YPG'nin 'istihbarat birimi'nden terörist, Ankara'da yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG terör örgütü mensubu, Suriye Halep doğumlu K.A.'nın, Beypazarı ilçesinde olduğu belirlendi. K.A.'nın, terör örgütünün Suriye- Resulayn bölgesinde, sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen gibi Türkiye'ye giriş yapıp, Beypazarı'na geldiği ve burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. K.A., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma tarafından ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

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