Rabia Naz Vatan olayında takipsizlik

Eynesil Savcılığı Rabia Naz’ın “yüksekten düştüğüne” kanaat getirerek, kovuşturmaya yer olmadığını raporlaştırırken, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da “Rabia Naz’ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan’ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir” denildi.

Milliyet’e konuşan baba Şaban Vatan ise kararı “vicdansızlık” olarak nitelendirdi. Karara itiraz edeceklerini belirten baba Şaban Vatan, Şule Çet olayında olduğu gibi dosyanın “cinayet” olduğu gerekçesiyle yeniden açılmasını isteyeceklerini belirtti. Baba Vatan, “Rabia Naz için adalet istiyoruz. Biz bu olayın bu şekilde kapanmasına razı olmayacağız. Şule Çet olayı da kapatılmıştı. Duyarlı insanların desteği ile dava yeniden açıldı katilleri bugün ağır ceza ile yargılandı. Rabia Naz’ın da kim ve kimler tarafından o hale getirildiği ve evinin önüne bırakıldığına ilişkin gerçekler gün yüzüne çıkacak. Olayın peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.