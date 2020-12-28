Radyoloji uzmanı doktor koronaya yenik düştü!

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavisine başlanan Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, hayatını kaybetti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir yaptığı açıklamada, “Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan hocamız aynı fakülteden 2010 yılında uzmanlığını aldı. 2011 yılında kurumumuzda görevine başladı ve sayısız vakaya dokundu. Bursa’da sunduğu hizmetlerden ötürü yılın doktoru ödülüne layık görüldü. Çok kıymetli bir meslektaşımızı kaybettik. Tedavisi süresince üstün bir gayret gösteren, gece gündüz yanında olan hekim arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza 'teşekkür' az kalır. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, merhum doktora Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm sağlık camiasına ise başsağlığı diledi.

KENTTE 'YILIN DOKTORU' SEÇİLMİŞTİ



Bursa'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden radyoloji uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'yılın hekimi' seçilmişti. 81 ilden doktorların 'yılın hekimi' seçildiği törende Bursa'da 'yılın hekimi' olan Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.