Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?
2021 yılına girilmesi ile birlikte Ramazan ayı için araştırmalar da başladı. 2021 Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayının hangi aya denk geldiği bu yıl hangi tarihler arasında idrak edileceği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan ayı tarihleri...
Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte müslümanşar 2021 Dini Günler Takvimini araştırmaya devam ediyor. Ramazan ayı bu yıl 11 gün daha geri gelecek. Ramazan ayının ne zaman hangi tarihler arasında idrak edileceği hala vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve sona ereceği tarihler belli oldu. İşte 2021 Ramazan ayı başlangıç ve sona eriş tarihleri...
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili