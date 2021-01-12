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12.01.2021 - 10:39 |

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?

2021 yılına girilmesi ile birlikte Ramazan ayı için araştırmalar da başladı. 2021 Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayının hangi aya denk geldiği bu yıl hangi tarihler arasında idrak edileceği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan ayı tarihleri...

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte müslümanşar 2021 Dini Günler Takvimini araştırmaya devam ediyor. Ramazan ayı bu yıl 11 gün daha geri gelecek. Ramazan ayının ne zaman hangi tarihler arasında idrak edileceği hala vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve sona ereceği tarihler belli oldu. İşte 2021 Ramazan ayı başlangıç ve sona eriş tarihleri...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

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