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10.03.2020 - 10:30 |

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Üç ayların sonuncusu Ramazan ne zaman başlar ne zaman sona erer?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçerisinde yer alan oruç ibadetinin yanı sıra İftar, Sahur, ve Teravih namazı gibi ritüellerin yer aldığı mübarek ramazan ayı aynı zamanda Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Üç ayların sonuncusu Ramazan ne zaman başlar ne zaman sona erer?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı için geri sayım sürüyor. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bu yıl hangi tarihlere denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Recep, Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayında İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti yer alıyor. Oruç ibadetinin olmazsa olmazları arasında yer alan Sahur, İftar'ın yanı sıra İftar'dan sonra kılınan Teravih namazı da bu ayın ibadet ile geçirilmesi gereken bir ay olduğunu kanıtlıyor. Tüm bunların yanı sıra Ramazan ayında Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlanması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

 

Genç kadın, erkek arkadaşına saldıran şahsı tekmeledi!İstanbul Pendik’te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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