Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 tarihlerini Diyanet duyurdu

Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan ayı hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor ve Ramazan Bayramı tarihleri hangi günler? soruları günden güne artış gösteriyor. İslam alemi için maneviyatın en yüksek olduğu ay olan Ramazan ayında yoksulun halinden anlamak, şükretmeyi bilmek en büyük sevaplar arasında yer alıyor. Nefsimize hakim olmak da bu sevapların arasına giriyor. Peki bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen Ramazan ayı tarihleri ve Ramazan bayramı tarihleri...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazanı ayı 2020 yılında, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020

2020 Yılında Ramazan Bayramı'nın

İlk günü

24 Mayıs 2020 Pazar günü

İkinci günü

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü

Üçüncü günü

26 Mayıs 2020 Salı günü kutlanacak.