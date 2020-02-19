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19.02.2020 - 11:03 |

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Üç aylara sayılı günler kaldı. Regaib Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek. Bu nedenle ramzan ayı da gündem olmuş durumda... Maneviyatın ve huzurun ayı olan ramazanın başlangıç tarihi araştırılırken aynı zamanda "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusunu soruyor.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

 

Üç aylar yaklaşırken 11 ayın sultanı ramazan ayının net tarihi araştırılmaya başlandı. 27 Şubat'ta Regaib Kandili idrak edilirken şu sıralar Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu sık sık soruluyor. İşte detaylar...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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