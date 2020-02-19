19.02.2020 - 11:03 |
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
Üç aylara sayılı günler kaldı. Regaib Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek. Bu nedenle ramzan ayı da gündem olmuş durumda... Maneviyatın ve huzurun ayı olan ramazanın başlangıç tarihi araştırılırken aynı zamanda "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusunu soruyor.
Üç aylar yaklaşırken 11 ayın sultanı ramazan ayının net tarihi araştırılmaya başlandı. 27 Şubat'ta Regaib Kandili idrak edilirken şu sıralar Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu sık sık soruluyor. İşte detaylar...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.