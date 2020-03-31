31.03.2020 - 14:32 |
Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ayı iple çekilirken Müslümanlar günlük olarak 11 Ayın Sultanı'nın tam tarihini merak ediliyor. Sıklıkla sorulan soru ise Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? şeklinde...
Şaban ayı içerisindeyiz ve günler ilerliyor. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İslam alemi heyecanlı ve sabırsız şekilde ramazan ayını bekliyor. Günler yaklaştıkça Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? soruları da yoğunlaşıyor.
RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu yıl, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020