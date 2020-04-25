25.04.2020 - 15:47 |
Ramazan Bayramı 2020 tarihleri ne zaman? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başladı. Ramazan ayının ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı 2020 tarihleri ne zaman? öğrenmek istiyor. İşte Diyanet'in yayımladığı o tarihler...
İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile birlikte başlayacak. Milyonlarca Müslüman vatandaş, Ramazan ayından sonra yaşanacak olan Ramazan Bayramı hakkında bilgi almak istiyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? İşte Ramazan Bayramı 2020 tarihleri...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
Sağlıkçı çiftten kızlarına pankartlı sürprizTekirdağ'da acil tıp teknisyenleri Hülya ve Ferit Karakaş çifti, koronavirüse karşı korumak için Edirne'deki akrabalarının yanına gönderdikleri kızları Asya'ya (7) kendisini çok özlediklerini göstermek için balon ve pankartla sürpriz hazırladı. Organizasyon firmasıyla anlaşan Karakai çifti, Asya'nın kaldığı apartman dairesinin balkonuna, balonlarla süsledikleri üzerinde 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankart astırdı.