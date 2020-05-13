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13.05.2020 - 13:08 |

Ramazan Bayramı Arefe Günü ne zaman 2020 Arefe günü tatil mi?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 23 Nisan 2020 tarihinde başladı. Ramazan ayının sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı'na yaklaşırken bayramın bir gün öncesi olan arefe gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı Arefe Günü ne zaman 2020?

Ramazan Bayramı Arefe Günü ne zaman 2020 Arefe günü tatil mi?

Müslüman alemi için önemli olan Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazna ayında oruç ibadeti yerine getiriliyor. Oruç ibadetinin sonrasında ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Arefe gününün hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı Arefe Günü ne zaman 2020, hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Ramazan Byaramı arefe günü bu sene 23 Mayıs cumartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı'na arefe günü olan cumartesi gününün eklenmesiyle birlikte bayram tatili 4 gün olacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan Kadir Gecesi ise 19 Mayıs gecesi idrak edilecek.

Otomobilin üstüne teras yaptı, bagajına mangal yaktıANTALYA'da, daha önce üstünü kesip, içine branda gererek, havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilen oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), bu kez üzerine 'teras' kurup, bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezdi.
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