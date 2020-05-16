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16.05.2020 - 19:35 |

Ramazan Bayramı ne zaman , kaç gün? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2020 Ramazan Bayramı'nın tarihleri merak konusu oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? Ramazan ayı devam ederken, en çok merak edilen sorular arasına giren Ramazan Bayramı tarihleri ardından Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı 20202ye dair bilinenler...

Ramazan Bayramı ne zaman , kaç gün? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Her yıl düzenli olarak kutlanan ve büyüklerin ziyaret edildiği bayram bu yıl nasıl geçecek? Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün kutlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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