Ramazan Bayramı ne zaman , kaç gün? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı için heyecan dorukta. Her yıl düzenli olarak kutlanan ve büyüklerin ziyaret edildiği bayram bu yıl nasıl geçecek? Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün kutlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.