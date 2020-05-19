19.05.2020 - 11:41 |
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 hangi gün?
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 hangi günlere denk geliyor? Ramazan ayının son haftasında olmamızla birlikte Ramazan Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Bu yıl corona virüs salgınından dolayı Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 hangi gün?
24 Nisan 2020 tarihinde başlayan Ramazan ayı, ilk günkü heyecanıyla yaşanmaya devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son haftasına girmemizle birlikte en çok merak edilen soruların arasına Ramazan Bayramı tarihleri girdi. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün, hangi günlere denk geliyor?
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı
24 Mayıs 2020
25 Mayıs 2020
26 Mayıs 2020 günleri kutlanacak.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Ramazan Bayramı Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk geliyor.