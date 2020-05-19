Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

İslam alemi için en hayırlı olan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. 24 Nisan 2020 gününde başlayan Ramazan ayı, ne zaman sona erecek? Ramazan ayının hemen ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı 2020 için heyecan dorukta. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Son zamanlarda corona virüs salgını nedeniyle, özel günlerde ve hafta sonu günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sosyal mesafeye yenik düşmemek için uygulanan yasaklar bayramda da uygulanacak mı? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün idrak ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs 2020 Salı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Gelen son dakika haberine göre, hayatı corona virüs salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemek zorunda olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri ve normalleşme sürecine yönelik adımları açıkladı. Son dakika haberine göre, 23, 24, 25, 26 Mayıs’ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 15 ilde geçerli seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatılacak.