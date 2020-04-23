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23.04.2020 - 12:43 |

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri merak konusu oldu. Bu gece 2020 yılının ilk sahuruna kalkılacak. 24 Nisan 2020 Cuma günü bu yılın ilk orucu tutulacak. Ramazan ayı yarından itibaren başlayacağı için vatandaşlar, Ramazan Bayramı ne zaman arayışına koyuldu. İşte Ramazan Bayramı 2020 tarihleri...

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri

İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu gece ilk sahur ile birlikte başlayacak. Milyonlarca Müslüman vatandaş, Ramazan ayından sonra yaşanacak olan Ramazan Bayramı hakkında bilgi almak istiyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? İşte Ramazan Bayramı 2020 tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

 

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