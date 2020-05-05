Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte?

Ramazan Bayramı ne zaman? Müslüman alemi bu soruyu soruyor. Recep, şaban ayı bitti. Ramazan ayının 11. günü geride kalırken İslam alemi Ramazan Bayramı için gün sayıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

23 MAYIS CUMARTESİ: Bayram arifesi

24 MAYIS PAZAR: Bayramın 1. günü

25 MAYIS PAZARTESİ: Bayramın 2. günü

26 MAYIS SALI: Bayramın 3. gün