Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı için artık gün sayılıyor. Mübarek ayın 2. haftası geride kalırken bayram da yaklaşıyor. Müslümanlar ilk olarak 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorusuna cevap ararken 'Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu da sıklıkla yöneltiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2020)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde konu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.