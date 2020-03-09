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09.03.2020 - 08:42 |

Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Recep ayının yarısı geride kaldı. Müslümanlar büyük bir özlemle 11 ayın sultanı ramazanı bekliyor. Ramazan'ın huzurunu bir an evvel yaşamak isteyen ve net tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?" diye soruyor.

Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

 

Ramazan ayı ne zaman? İslam alemi 3 aylarda bu soruyu sıklıkla sormaya başladı. Recep ayının yarısını geride bırakırken beklenen en mübarek ay ramazan için sabırsız bekleyiş sürüyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'nın tam tarihi de araştırılan bir başka konu...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

 

TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza!TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.
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