09.03.2020 - 08:42 |
Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
Recep ayının yarısı geride kaldı. Müslümanlar büyük bir özlemle 11 ayın sultanı ramazanı bekliyor. Ramazan'ın huzurunu bir an evvel yaşamak isteyen ve net tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?" diye soruyor.
Ramazan ayı ne zaman? İslam alemi 3 aylarda bu soruyu sıklıkla sormaya başladı. Recep ayının yarısını geride bırakırken beklenen en mübarek ay ramazan için sabırsız bekleyiş sürüyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'nın tam tarihi de araştırılan bir başka konu...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020