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22.03.2020 - 13:54 |

Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Berat Kandili tarihi...

Üç ayların ilk ayını olan recep ayını geride bırakmak üzereyiz. Regaib Kandili ve Miraç Kandilleri idrak edildi. Şimdi sırada Berat Kandil ve ramazan ayı var. Peki, Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Berat Kandili tarihi...

 

Mübrarek üç aylar içerisindeyiz ve recep ayı için sayılı günler kaldı. İslam alemi sabırsızlıkla 11 Ayın Sultanı ramazan ayını bekliyor. Sırada ise ilk olarak şaban ayı ardından Berat Kandili ve sonra ramazan ayı gelecek. Peki, Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

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