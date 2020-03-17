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17.03.2020 - 09:51 |

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 ne zaman?

Ramazan ayı için geri sayım başlamış durumda... Müslümanlar 11 Ayın Sultanı'nı iple çekiyor. Manevi huzura ulaşmak isteyenlerin sıklıkla sorduğu soru ise şu sıralar Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? şeklinde... İşte detaylar...

Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 ne zaman?

Ramazan ayın için sabırsız bekleyiş sürüyor. Recep ayında günler birer birer ilerlerken İslam alemi net tarihi merak ederek Ramazan ne zaman? sorusuna cevap arıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı 2020 ne zaman?

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 ŞUBAT 2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ

21 MART 2020 CUMARTESİ MİRAÇ KANDİLİ

07 NİSAN 2020 SALI BERAT KANDİLİ

24 NİSAN 2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI

19 MAYIS 2020 SALI KADİR GECESİ

23 MAYIS 2020 CUMARTESİ AREFE

24 MAYIS 2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ

28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

 

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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