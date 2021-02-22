Ramazan ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte? Mirac ve Berat Kandili tarihleri...
Mübarek üç ayların içerisindeyiz ve Regaip Kandilini geride bıraktık... Şimdi sırasıyla Miraç Kandili, Berat Kandili ve Ramazan ayı başlangıcı var. Peki Ramazan ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte?
11 Ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İslam alemi bu en hayılı ay için gün sayıyor. İlk Olarak Mirac Kandili, daha sonra Berat Kandili ve ardından Ramazan başlayacak. İşte o tarihler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili