Ramazan ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...
Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri günbegün aratılırken Müslüman aleminin en değer verdiği ay olan ramazan ayı için nefesler tutuldu. Müminler heyecanla ramazan ayını beklerken zaman zaman "Ramazan ne zaman?" diye soruyor.
11 ayın sultanı için bekleyiş başladı. Şubat ayını yavaş yavaş geride bırakırken mart ayında üç aylar başlıyor. 3 ayların en önemli ayı ise ramazan... Peki, Ramazan ne zaman?, Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihlerde?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün
9 GÜN TATİL OLACAK MI?
2020 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olmayacağı düşünülüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü de cumaya denk geliyor ve yine 9 günlük tatil beklenmiyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ