Ramazan ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...

11 ayın sultanı için bekleyiş başladı. Şubat ayını yavaş yavaş geride bırakırken mart ayında üç aylar başlıyor. 3 ayların en önemli ayı ise ramazan... Peki, Ramazan ne zaman?, Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihlerde?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

9 GÜN TATİL OLACAK MI?

2020 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olmayacağı düşünülüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü de cumaya denk geliyor ve yine 9 günlük tatil beklenmiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ