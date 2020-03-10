Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

RAMO 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ancak Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır. Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır. Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır. Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim... Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir. Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.



RAMO 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO 9. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...