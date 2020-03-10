MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?
ABONE OL
10.03.2020 - 23:22 |

Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni dizisi Ramo, 9. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verdi ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki ve 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı...

Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

RAMO 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ancak Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır. Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır. Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır. Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim... Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir. Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.

RAMO 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO 9. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 159. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber