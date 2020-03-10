Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?
Show TV'nin yeni dizisi Ramo, 9. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verdi ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki ve 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı...
RAMO 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ancak Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır. Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır. Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır. Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim... Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir. Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.
RAMO 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
RAMO 9. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Ramo 9. son bölüm tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...