Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Ramo 10. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

RAMO 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo zamanla yarışmak zorundadır. Alpay’ın verdiği zehir, Sibel’in giderek kötüleşmesine neden olur. Ramo’nun onu hastaneye yetiştirmek için kritik bir karar alması gerekmektedir.



Son anda kaçmayı başaran Alpay, komisyonla barış yapmak ister. Ramo ise komisyona ve kendisine oyun oynayan Alpay’ın mekanlarına el koyar ve onun peşine düşer. Kaçacak yeri kalmayan Alpay ise kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Alpay’ın bu hamlesi Adana’da bütün dengeleri değiştirecektir. Neco, Fatoş’un boşanma isteğini reddeder. Ancak Fatoş’un kendisiyle ilgili öğrendiği bir gerçek Neco’nun geri adım atmasına neden olur.



Fidan, Ramo’yla beraber ailesini ve sevdiklerini kurtaran Yavuz’a minnettardır. Ancak Yavuz’un hiç bilmediği bir yüzünü görecek ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ramo, Sibel’e bir teklifle gelir. Yıllardır intikamla yoğrulan aşkları için ilk defa Sibel’e bir çıkış yolu sunmuştur. Sibel büyük bir kararın eşiğindedir. İntikam ve aşk arasında yapacağı bu seçim, ikisinin de geleceğini belirleyecektir.



RAMO 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO 10. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ramo 10. son bölüm tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...