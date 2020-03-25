Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 11. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

RAMO 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır.



RAMO 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO 11. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Ramo 11. son bölüm tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...