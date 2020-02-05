Ramo 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 4. son bölümde Sibel ve Ramo'dan ilk öpücük... Ramo dizisi nerede çekiliyor?
Ramo dizisi bu akşam 4. son bölümüyle Show TV kanalında izleyiciyle buluştu. İlk bölümden beri büyük bir ilgi gören dizinin yeni bölümüne Sibel ve Ramo'nun ilk kez birbirlerini öpmesi damga vurdu. İşte gözlerin çevrildiğ Ramo 5. yeni bölüm fragmanı ve Ramo dizisinin çekildiği yer...
RAMO 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo’nun 4. Bölümünde; Mahalleye geri dönen Boz, Ramo’dan Fatoş’u vermesinin hesabını soruyor. Öfkeden deliye dönen Boz’u sakince karşılayan Ramo, Fatoş’tan uzak durmasını söylüyor. Tartışma sonrasında terastan ayrılan Boz’u sakinleştirme görevi ise Fidan’a düşüyor.
Ramo’nun annesinin Sibel’e, “Sen onu tamamla kızım. Acılarını gör, anla; oradan sev onu!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel ve Ramo arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, çekilen silahlar gerilimi artırıyor. Mahalleye gelen Ceyhan’ın Ramo’ya silah doğrulttuğu anda “Kardeşe karşı kardeş!” sözleri dikkat çekerken, heyecanın giderek yükseldiği Ramo’da olacaklar merakla bekleniyor.
RAMO 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ramo dizisi Adana'da çekiliyor.