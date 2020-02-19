Ramo 6. son bölüm kesintisiz izleme linki - Ramo 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel'in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Çekilen silahların gerilimi arttırdığı tanıtımda Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucunda Ramo’nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşine düşerler. Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar. Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



RAMO 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Ramo 7. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO 6. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ