Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Ramo 5. son bölüm kesintisiz izleme linki

RAMO 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri dikkat çekiyor.



RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





RAMO 5. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ