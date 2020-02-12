12.02.2020 - 00:36 |
Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Ramo 5. son bölüm kesintisiz izleme linki
Show TV'nin yeni dizisi Ramo, 5. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Ceyhan intikam için harekete geçti ve bu durum büyük bir heyecana sahne oldu. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm kesintisiz izleme linki...
RAMO 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri dikkat çekiyor.
RAMO 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
RAMO 5. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Hulusi Akar: "Orada kalmaya devam ediyoruz, kalmaya devam edeceğiz"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Associated Press haber ajansına, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Akar: “Biz Astana sürecinin ve Soçi Mutabakat Muhtırası’nın ayakta kalmasından yanayız. İdlib’deki Gözlem Noktalarımız da Soçi Mutabakat Muhtırası’nın bir parçası ve biz o nedenle orada kalmaya devam ediyoruz, kalmaya devam edeceğiz.”