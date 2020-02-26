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26.02.2020 - 00:46 |

Ramo 7. son bölüm tek parça izleme linki yayında! - Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? -

Show TV'nin yeni dizisi Ramo, 7. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Ramo, aile meclisini toplayıp hayati bir karar aldı ve bu durum büyük bir heyecana sahne oldu. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bu sorunun yanıtı...

Ramo 7. son bölüm tek parça izleme linki yayında! - Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? -

RAMO 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo aile meclisini toplar. Uzun yıllardır bekledikleri, hazırlandıkları gün artık gelmiştir. Hayatta kalmak için tek bir yol vardır. Savaşmak... Doğan, Ramo'nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay'dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin'le birlikte Alpay'ın peşine düşerler. Alpay'ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo'ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo'nun yanlış yapmasını ister. 

Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer. Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel'i kabullenmek istemezler. Onu anlayan ve ona iyi davranan sadece Sebahat'tır. Sebahat anlattıkça, Sibel Ramo'nun geçmişine gider. Ramo'nun hiç anlatmadığı geçmişin kapıları Sibel'e açılır. Mahalledeki hazırlıkları fark eden Sibel, ailesi için endişelenir. Ramo'nun karşısına çıkan Sibel'in ondan tek bir isteği vardır. Artık sevdiklerinin zarar görmemesi.

RAMO 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

RAMO 7. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

 

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