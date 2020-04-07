Ramo bugün var mı? 7 Nisan Show TV yayın akışı! Ramo yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Ramo, Show TV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşuyor. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ramo geçen hafta yayınlanmadı. İzleyiciler ise büyük bir merakla yeni bölümü bekliyorlar. Peki bugün Ramo var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Corona virüs nedeniyle bazı setlere ara verildi. BKM yapımı Ramo'nun geçen hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaptığı senaryosunu Yılmaz Şahin'in yazdığı Ramo'nun bu akşam olup olmayacağı araştırılıyor. Peki bugün Ramo var mı? İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı...
RAMO BU AKŞAM VAR MI?
7 Nisan Show TV yayın akışında Ramo'nun yeni bölümü yer almadı.Yeni bölümün yayınlanma tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.
7 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kuaförüm Sensin-Tekrar
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk-Tekrar
18.45 Show Ana Haber-Canlı
20.00 Güldür Güldür Show-Tekrar
RAMO 11.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo'nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel'le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.
RAMO OYUNCULARI
Murat Yıldırım
Esra Bilgiç
İlker Aksum
Görkem Sevindik
İdil Fırat
Yiğit Özşener
Cemre Baysel
İlhan Şen
Macit Koper
Sacide Taşaner