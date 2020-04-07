Ramo bugün var mı? 7 Nisan Show TV yayın akışı! Ramo yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Corona virüs nedeniyle bazı setlere ara verildi. BKM yapımı Ramo'nun geçen hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaptığı senaryosunu Yılmaz Şahin'in yazdığı Ramo'nun bu akşam olup olmayacağı araştırılıyor. Peki bugün Ramo var mı? İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı...

RAMO BU AKŞAM VAR MI?

7 Nisan Show TV yayın akışında Ramo'nun yeni bölümü yer almadı.Yeni bölümün yayınlanma tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.

7 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kuaförüm Sensin-Tekrar

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk-Tekrar

18.45 Show Ana Haber-Canlı

20.00 Güldür Güldür Show-Tekrar

RAMO 11.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo'nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel'le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.

RAMO OYUNCULARI

Murat Yıldırım

Esra Bilgiç

İlker Aksum

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Yiğit Özşener

Cemre Baysel

İlhan Şen

Macit Koper

Sacide Taşaner